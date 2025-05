Homens são presos por tráfico de drogas na zona norte de Cajazeiras

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de atuarem no tráfico de drogas, na noite dessa sexta-feira (23), no bairro Pôr do Sol, na zona norte da cidade de Cajazeiras, sertão da Paraíba.

Com os acusados, foram apreendidas quase 400 porções de crack e cocaína, dinheiro, balança de precisão e embalagens para entorpecentes.

A ação foi realizada pelos policiais do 3º Esquadrão de Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas, que flagraram os acusados em atitude suspeita e fizeram a abordagem.

O trio ainda tentou fugir, mas foi rendido e preso com o material. O caso foi levado para a Delegacia de Polícia, em Cajazeiras.