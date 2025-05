Um motorista ficou gravemente ferido após colidir frontalmente com um ônibus na BR-230, na saída de Sousa, Sertão da Paraíba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem dirigia um carro de passeio e foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Sousa.

O ônibus, que havia saído de Iguatu (CE) com destino a Recife (PE), transportava cerca de 30 passageiros, que não se feriram.

Testemunhas relataram que o carro fazia manobras perigosas na pista antes da batida. Motoristas tentaram alertar o condutor, mas não houve tempo para evitar o acidente.

A PRF informou que o motorista do carro estava desacordado, impossibilitando a realização do teste do bafômetro.