Criança morre eletrocutada ao encostar em grade energizada, em João Pessoa

Uma criança de nove anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto brincava em uma quadra de esportes na noite desse sábado (17), na comunidade Três Lagoas, no bairro Jardim Veneza, em João Pessoa.

A principal suspeita é que o acidente tenha sido provocado por uma ligação clandestina de energia elétrica que energizou a grade metálica da quadra.

A vítima, identificada como Joalisson Mendonça Balbino, morava na comunidade e costumava frequentar o local para brincar com os amigos. Segundo relato da Polícia Militar, o acidente aconteceu quando a bola com a qual a criança brincava caiu próxima à tela da quadra, em uma área com poça d’água. Ao tentar recuperar a bola, Joalisson encostou na grade e recebeu a descarga elétrica.

Segundo a perícia, a fiação irregular estava transmitindo uma tensão que podia chegar a 220 volts. Por estar danificada, a fiação entrou em contato com a estrutura metálica da quadra, transformando a grade em um condutor de eletricidade.

Joalisson apresentava marcas de queimadura no peito, nas mãos e na perna, indicando os pontos de contato com a corrente elétrica.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

* Com informações do g1pb