Jovem morre após colisão entre motos no Curimataú da Paraíba

Um adolescente de 17 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra outra motocicleta na cidade de Cacimba de Dentro, no Curimataú da Paraíba, na noite desta quinta-feira (15).

De acordo com a Polícia Civil, o jovem apresentava sinais de embriaguez e tentou uma ultrapassagem em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. Ele morreu no local.

Câmeras de segurança mostraram que, após a queda, o rapaz ainda bateu no carro do próprio pai, que o procurava pela cidade.

O condutor da outra moto envolvida no acidente não se feriu.