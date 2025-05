Jovem de 17 anos morre ao cair de moto e colidir com carro do pai em Cacimba de Dentro

Um jovem de 17 anos morreu após um grave acidente de moto na cidade de Cacimba de Dentro, no Curimataú paraibano.

Segundo a Polícia Civil, ele apresentava sinais de embriaguez, tentou uma ultrapassagem, perdeu o controle da moto, bateu em outro veículo e caiu.

Na queda, o jovem ainda colidiu com o carro do próprio pai, que circulava pela cidade à sua procura. Ele morreu na hora.

Jovem de 17 anos morre ao cair de moto e colidir com carro do pai em Cacimba de DentroO outro motociclista envolvido no acidente não ficou ferido. O caso está sendo investigado pela polícia.

*com informações da Rede Ita