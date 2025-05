Italiano é resgatado de cativeiro em João Pessoa com ferimentos

Policiais civis resgataram um cidadão italiano que estava amarrado em um cativeiro no bairro São José, em João Pessoa. A ação aconteceu na quarta-feira (14), durante diligências relacionadas à investigação do assassinato de uma mulher na região.

Os agentes ouviram gritos de socorro vindos de um barraco e, ao entrarem no local, encontraram o homem com ferimentos no corpo. Uma mulher também foi localizada em outro cômodo do imóvel.

A suspeita é de que o estrangeiro tinha algum tipo de relação com a mulher assassinada. O caso continua sob investigação.