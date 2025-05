A Polícia Civil de São Paulo terminou uma investigação e concluiu que R$ 1 milhão e 70 mil pagos pelo Corinthians à empresa que intermediou o patrocínio da Vai de Bet, no início do ano passado, foi para a conta bancária da UJ Football Talent Intermediação.

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, trata-se de uma das empresas apontadas pelo delator Antônio Vinícius Lopes Gritzbach como sendo parte do braço do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mundo do futebol.

Gritzbach foi assassinado a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) em novembro.

A polícia ainda investiga a motivação do depósito. O caso pode complicar ainda mais a situação do presidente do Corinthians, Augusto Melo, acrescenta o jornal.

*Com informações do Estadão