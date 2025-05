Um grave acidente entre uma carreta e uma van causou a morte de nove pessoas, no norte de Minas Gerais, na noite de terça-feira (13), segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O acidente ocorreu no KM 441 da BR-251, em Grão Mogol, por volta das 21h35.

Todos os mortos e feridos estavam na van, que havia saído do Triângulo Mineiro, com destino ao Ceará, segundo os bombeiros.

Agentes do Corpo de Bombeiros de Montes Claros e Francisco Sá atenderam a ocorrência. De acordo com a corporação, além dos nove mortos, outras dez pessoas ficaram feridas.

Entre os mortos estão oito adultos e uma criança.

No local, as equipes depararam com com dois veículos: uma carreta que transitava sentido Bahia/Montes Claros e uma van que seguia no sentido contrário e estava em local de difícil acesso.

Várias das vítimas estavam presas às ferragens.

Durante a atuação das equipes de salvamento, o trânsito na rodovia foi suspenso nos dois sentidos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) participou atendeu as dez pessoas feridas e levou oito delas para os hospitais de Francisco Sá e Montes Claros. O motorista e o passageiro da carreta não precisaram de atendimento hospitalar, segundo os bombeiros.

Não há informações sobre as causas do acidente. A perícia realizou os trabalhos no local e o caso será investigado pela Polícia Civil.

*FRANCISCO LIMA NETO/Folhapress