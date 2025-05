Sete postos são autuados e revenda clandestina de gás é interditada em Campina Grande

Uma operação de fiscalização do MP-Procon autuou sete postos de combustíveis e interditou uma revenda clandestina de gás GLP em Campina Grande, nesta terça (13) e quarta-feira (14). A ação teve como foco verificar a qualidade dos combustíveis, a quantidade nas bombas e o cumprimento das normas de segurança.

Dos dez postos fiscalizados, sete apresentaram irregularidades, como ausência de para-raios e falta de informações claras sobre preços e origem dos produtos. Em um dos casos, o etanol foi coletado para análise por suspeita de não atender aos padrões da ANP.

A operação também flagrou uma revenda de gás funcionando de forma ilegal, com botijões armazenados ao lado de garrafões de água, em desacordo com as normas de segurança. O local foi interditado e os botijões deverão ser devolvidos ao fornecedor em até 48 horas.

As empresas autuadas terão 10 dias úteis para apresentar defesa e estão sujeitas a multas. Segundo o MP-Procon, a fiscalização visa proteger os consumidores e o meio ambiente.

