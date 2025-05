A Polícia Federal e a Polícia Civil da Paraíba cumpriram, nesta quarta-feira (14), mandados de busca e apreensão em ação conjunta no contexto da Operação Nacional Proteção Integral II. A iniciativa tem alcance nacional e conta com a participação coordenada das Polícias Civis e da Polícia Federal em 15 unidades da Federação.

A operação tem como objetivo fortalecer a repressão a crimes que envolvam a violação de direitos de crianças e adolescentes, com foco na responsabilização de autores de condutas graves, como abuso, exploração e disseminação de material com conteúdo ilícito.

Na Paraíba, a atuação integrada das forças de segurança reafirma o compromisso das instituições com a proteção dos direitos fundamentais da população infantojuvenil, bem como com a articulação interestadual no enfrentamento de crimes dessa natureza.

A Operação Nacional Proteção Integral II está sendo executada simultaneamente nos seguintes estados: Amazonas (AM), Amapá (AP), Bahia (BA), Ceará (CE), Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP).

As investigações seguem sob sigilo. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento das diligências.