Pediatra acusado de estuprar crianças é transferido para presídio em João Pessoa

O médico Fernando Cunha Lima, acusado de estuprar crianças durante consultas médicas, foi transferido na noite desta quarta-feira (14) para a Penitenciária Especial do Valentina de Figueiredo, em João Pessoa.

Ele estava detido no Centro de Observação Criminológica e Triagem (COTEL), em Abreu e Lima, no estado de Pernambuco.

A transferência ocorre mais de dois meses após a Justiça da Paraíba determinar o recambiamento imediato do acusado para um presídio na capital paraibana. Desde então, houve entraves entre os sistemas penitenciários dos dois estados, o que atrasou o cumprimento da decisão judicial.

Na última sexta-feira (9), a juíza Virgínia Gaudêncio de Novais emitiu um despacho exigindo informações e explicações sobre a demora na transferência.

De acordo com o documento, a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco vinha alegando a necessidade de uma decisão da 1ª Vara de Execuções Penais de Pernambuco para autorizar a remoção do preso. A Gerência Executiva do Sistema Penitenciário da Paraíba (Gesipe-PB) informou que havia feito diversas solicitações, mas não obteve resposta efetiva.

Fernando Cunha Lima foi preso no dia 7 de março deste ano, sob acusação de ter abusado sexualmente de pelo menos seis crianças durante consultas. Após ser apresentado em João Pessoa, ele retornou a Pernambuco para a audiência de custódia, onde teve a prisão preventiva mantida.

No dia 14 de maio, o Ministério Público indeferiu o pedido da defesa para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou para que fosse cumprida no estado de Pernambuco. Os promotores também solicitaram a intimação das partes envolvidas para apresentação das alegações finais, uma vez que a fase de instrução do processo foi encerrada em novembro de 2024.

O caso gerou grande repercussão e indignação na sociedade paraibana. As investigações seguem em andamento, e o Ministério Público já se prepara para a etapa final do processo.

*com informaçõe sdo g1pb