Disparo acidental: homem é ferido durante caça no quintal de casa

Na tarde da última segunda-feira (12), um homem ficou ferido após ser atingido por um disparo acidental de arma de fogo enquanto caçava no quintal de sua residência, na zona rural do município de Capim, no Vale do Mamanguape, Paraíba.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Mamanguape (HGM), onde recebeu atendimento. A Força Tática da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada após a chegada do homem à unidade de saúde.

Durante conversa com os policiais, o homem explicou que o disparo foi acidental e que a arma usada na caça permaneceu no quintal.

A guarnição se dirigiu até a residência com autorização e apreendeu o armamento, que estava em situação de posse irregular.

Após atendimento médico, a vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Mamanguape, onde foram iniciados os procedimentos legais.