Polícia Federal incinera 10 mil pés de maconha no Sertão da Paraíba

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, destruiu nesta segunda-feira (12) um plantio com cerca de 10 mil pés de maconha na cidade de Manaíra, no Sertão da Paraíba.

A ação contou com o uso de um helicóptero para localizar a área da plantação. Todo o material foi incinerado no local, conforme os protocolos de segurança.

Ninguém foi preso e as investigações seguem para identificar os responsáveis pelo cultivo ilegal.

*com informações do g1pb