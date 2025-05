Homem é preso na Paraíba por assassinato de motorista no Rio de Janeiro

Um homem foi preso nesta segunda-feira (12) em João Pessoa, suspeito de assassinar um motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, em 2021.

A vítima, Alexandre Jorge Monteiro de Sousa, foi esfaqueada e ainda tentou buscar ajuda no Hospital Federal de Bonsucesso, mas morreu na porta da unidade sem atendimento.

O suspeito foi localizado no bairro Portal do Sol, na capital paraibana, por agentes da Delegacia de Homicídios do Rio, com apoio da DRACO-PB. Ele será transferido para o Rio de Janeiro, onde responderá pelo crime.

*com informações do g1pb