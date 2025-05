Homem é morto com tiros e pedradas após suspeita de abuso em Santa Rita

Um homem ainda não identificado foi torturado e executado a tiros e pedradas na tarde desta terça-feira (13), no bairro Alto das Populares, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa.

Segundo a Polícia Civil, há suspeitas de que a vítima tenha sido morta após a circulação de vídeos com cenas de abuso sexual contra uma bebê. No entanto, o delegado responsável informou que ainda não é possível confirmar que o homem tenha cometido os abusos ou que essa tenha sido a motivação do crime.

O corpo apresentava oito perfurações por arma de fogo e sinais de espancamento com pedras. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital.