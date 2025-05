Vereador morre em acidente na BR-412, no Cariri da Paraíba

O vereador Pedro Estêvão (Republicanos), presidente da Câmara Municipal de Prata, faleceu neste domingo (11) após um grave acidente de trânsito na BR-412, próximo a Monteiro, no Cariri da Paraíba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que ele estava colidiu frontalmente com outro veículo. Com o impacto, o parlamentar não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Pedro Estêvão estava em seu nono mandato e havia assumido a presidência da Câmara no início deste ano.

A Prefeitura de Prata, a Câmara Municipal e a Associação dos Municípios do Cariri Paraibano (Amcap) lamentaram a perda e destacaram seu legado de integridade e dedicação à vida pública.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos outros envolvidos, nem detalhes sobre o velório e sepultamento.

As causas do acidente serão investigadas.