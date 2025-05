Menino de 9 anos morre após cair e ser atropelado por caminhão no Cariri da Paraíba

Um menino de 9 anos morreu na manhã desta segunda-feira (12) após se desequilibrar de uma bicicleta e ser atropelado por um caminhão, na cidade de Assunção, no Cariri da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, o caso, a princípio, é tratado como uma fatalidade.

Segundo o delegado Fernando Davi, responsável pela investigação, o menino estava pedalando com um amigo, da mesma idade, em uma via próxima à rodovia PB-228.

As primeiras informações indicam que a criança perdeu o equilíbrio, caiu na pista e, na sequência, foi atingida pelo caminhão. O amigo não ficou ferido.

Câmeras de segurança de um estabelecimento próximo flagraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver a comoção de pessoas que presenciaram o atropelamento.

O motorista do caminhão foi ouvido e teve a documentação analisada. Segundo a Polícia Civil, ele estava com a habilitação regular. Um inquérito será instaurado para apurar os detalhes do ocorrido.

*com informações da TV Paraíba