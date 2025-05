Jovem morre após capotamento ao desviar de cachorro na PB-393, no Sertão

Um jovem de 19 anos, identificado como Leandro Wesley Almeida da Silva, morreu após capotar o carro na PB-393, em São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba, neste domingo (11).

Segundo a Polícia Militar, ele tentou desviar de um cachorro que atravessava a estrada, perdeu o controle do veículo e capotou.

O jovem não estava usando cinto de segurança e foi arremessado do carro, a cerca de 15 metros de distância.

Equipes do Samu prestaram socorro, mas ele não resistiu aos ferimentos, sofrendo parada cardiorrespiratória e múltiplas fraturas.

*com informações da TV Cabo Branco