Criança morre ao brincar com arma de fogo no Sertão da Paraíba

Uma criança de 8 anos morreu na tarde desta segunda-feira (12), após manusear uma espingarda do tipo “soca-soca” enquanto brincava com outra criança de 7 anos, na zona rural de Cacimbas, Sertão da Paraíba.

Segundo a Polícia Civil, as duas estavam sozinhas em casa no momento do disparo. A arma, pertencente ao companheiro da mãe da criança sobrevivente, foi apreendida e passará por perícia. As mães das crianças serão ouvidas para esclarecer o caso. Ninguém foi preso até o momento.

A investigação está sob responsabilidade da delegacia de Patos.

*com informações da TV Cabo Branco