Homem é preso suspeito de matar e ocultar corpo de professor aposentado

O homem que se identifica como companheiro de Gilson Cruz Nunes, de 63 anos, foi preso suspeito de assassinar e enterrar o corpo do professor aposentado, que era considerado desaparecido desde o domingo (4).

De acordo com a Polícia Civil, o homem mentiu sobre o afogamento na praia da Penha, em João Pessoa. Foi ele que tinha denunciado o suposto desapareceimento.

O suspeito tem 29 anos e não teve a identidade revelada. Segundo a Polícia Civil, na delegacia, na presença de seu advogado, ele confessou o crime e afirmou ter matado a vitima, com um golpe de faca, após desentendimento ocorrido no início da manhã do dia 4, em sua residência no bairro Cuités, em Campina Grande.

Após o crime, o suspeito envolveu o corpo de Gilson em um lençol e foi até a cidade de Massaranduba. Ele o enterrou no interior de um orquidário pertencente à vítima, localizado na zona rural do município.

Depois, o suspeito se dirigiu à João Pessoa, onde criou a ocorrência de desaparecimento da vítima na praia da Penha, com um suposto afogamento. O Corpo de Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo foram acionados e realizaram buscas no mar.

Diante da negativa do encontro do cadáver da vítima, as Delegacias de Homicídios de Campina Grande e de João Pessoa, com o apoio da Unidade de Inteligência da Polícia Civil, passaram a realizar investigações qualificadas, que culminaram com a prisão do suspeito e encontro do corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a exumação do cadáver, que estava concretado, e as perícias devidas foram realizadas pelo Instituto de Polícia Científica de Campina Grande.

O preso foi autuado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e será encaminhado à audiência de custódia.

* Com informações do g1pb