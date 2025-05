Polícia prende grupo que se passava por agentes da PF em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba prendeu quatro integrantes de uma quadrilha interestadual que se passava por policiais federais para invadir residências, roubar e extorquir moradores em Campina Grande. O crime aconteceu no dia 21 de março, no bairro do Santo Antônio.

Os suspeitos usavam camisas da Polícia Federal, renderam os moradores de uma casa, roubaram pertences, inclusive uma pistola 9mm, e obrigaram as vítimas a fazer transferências bancárias.

A operação foi resultado de investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande, com apoio de delegacias da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e da Polícia Rodoviária Federal.

Prisões ocorreram em João Pessoa, União dos Palmares (AL), Lajedo (PE) e Alhandra (PB). Entre os presos, há uma mulher apontada como responsável pela lavagem de dinheiro.

A polícia segue investigando a quadrilha, que atuava em pelo menos três estados do Nordeste.

*com informações da TV Cabo Branco