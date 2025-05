Homem desaparece durante passeio de lancha em praia na Paraíba

O Corpo de Bombeiros retomou nesta sexta-feira (2) as buscas pelo médico maranhense Samuel Almeida Costa, de 42 anos, que desapareceu nas águas da praia do Jacaré, em Cabedelo, após pular no mar durante um passeio de lancha.

O acidente aconteceu no fim da tarde dessa quinta-feira (1º). A esposa da vítima, de 39 anos, sofreu ferimentos graves ao tentar salvá-lo e foi socorrida para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde está internada com estado de saúde estável.

As buscas contam com embarcações, motos aquáticas, botes e apoio aéreo, e foram ampliadas devido à correnteza na região do encontro do rio com o mar.