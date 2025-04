Carreta tomba sobre carro e mata três paraibanos em São Paulo

Três paraibanos morreram na manhã deste sábado após uma carreta, que transportava um contêiner, tombar e atingir violentamente o carro em que se econtravam, no acostamento da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na altura de São Vicente, litoral de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os homens não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As vítimas foram identificadas como Jirlânio, Raimundo e Alex, todos naturais da cidade de Vista Serrana, no Sertão da Paraíba. Eles atuavam como redeiros e crediaristas, conforme relatos de familiares.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta alegou ter perdido o controle do veículo ao passar sob o viaduto do Parque das Bandeiras, em uma curva. Foi nesse momento que a carreta tombou, e o contêiner desprendido atingiu diretamente o Celta, que estava parado no acostamento.

O motorista da carreta teve ferimentos leves e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.

