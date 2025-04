Polícia desarticula grupo de tráfico e lavagem de dinheiro em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba deflagrou a Operação Fachada para desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Campina Grande. O grupo utilizava empresas de fachada e laranjas para movimentar grandes quantias de dinheiro ilícito.

Durante a ação, foram apreendidos veículos de luxo e bloqueadas dezenas de contas bancárias. Entre os presos estão dois detentos do Presídio do Serrotão, que davam ordens de dentro da cadeia, e uma funcionária da Prefeitura, apontada como laranja e irmã do líder do grupo. A Prefeitura informou que vai abrir processo administrativo e afastar a servidora.

*com informações da TV Cabo Branco