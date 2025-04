Homem morre atropelado após ser empurrado durante briga em João Pessoa

Um homem de 45 anos morreu atropelado por um caminhão na tarde desta quarta-feira (9), no bairro do Geisel, em João Pessoa.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi empurrada durante uma discussão, justamente no momento em que o veículo passava.

O motorista do caminhão afirmou que viu a briga ao se aproximar, mas não percebeu que um dos homens havia sido empurrado para a via. Ele só soube do atropelamento ao parar para descarregar a carga e ser informado por populares.

A vítima morreu no local e o suspeito de tê-lo empurrado fugiu. A Polícia Civil está investigando o caso.

*com informações do g1pb