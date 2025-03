A família de Paulo Wanderley Araújo de Menezes, de 61 anos, acusa a UPA Dr. Adhemar Dantas, em Campina Grande, de negligência médica após o idoso falecer no último domingo (23). Segundo os parentes, houve demora no atendimento mesmo com sinais de infarto. A direção da unidade nega irregularidades e afirma que seguiu os protocolos corretamente.

A esposa do idoso, Risodalva Sales, registrou um boletim de ocorrência relatando a suposta negligência. A Polícia Civil investiga o caso, que será conduzido pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (DEATI).

Paulo Wanderley começou a passar mal em casa e, diante da demora de uma ambulância do Samu, foi levado pela família até a UPA. De acordo com a filha Rayane Sales, que é enfermeira, o paciente não foi encaminhado de imediato para a ala vermelha, destinada a casos graves.

A família relata que um funcionário da unidade admitiu falha no procedimento. “Só depois que ele apagou foram tentar reverter o quadro”, disse Risodalva.

Já o diretor técnico da UPA, Darlan Nóbrega, afirmou que um eletrocardiograma foi realizado três minutos após a chegada do paciente e que o médico identificou alterações, mas o infarto evoluiu rapidamente.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande lamentou a morte e disponibilizou os registros do prontuário à família.

Os parentes afirmam que buscarão investigação para evitar que outros casos semelhantes ocorram.