Abuso sexual infantil: PF cumpre mais um mandado na Paraíba

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19), no município de Desterro, no Sertão da Paraíba, a Operação “Rescue 12”, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor de investigado acusado de produzir e disponibilizar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes por meio da plataforma YouTube.

As investigações tiveram início a partir da análise de cenas extraídas de diversos vídeos encaminhados pelo Sercopi – Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantojuvenil da Polícia Federal, sediado em Brasília/DF.

A ação resulta do trabalho contínuo de investigação e repressão a crimes de exploração sexual infantil, conduzido por meio de cooperação técnico-investigativa entre a Polícia Federal e o National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Esse trabalho identificou a atuação de um usuário residente na cidade de Desterro/PB, suspeito de produzir e divulgar imagens de cunho pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Caso confirmadas as práticas criminosas, o investigado poderá responder pelos crimes previstos nos artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, referentes à produção e disponibilização de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, bem como por associação criminosa, podendo as penas somadas alcançar até 18 anos de reclusão.

O nome da operação, “Rescue”, remete ao compromisso institucional da Polícia Federal de manter constante vigilância e atuar, sempre que necessário, no resgate de crianças e adolescentes vítimas de crimes de abuso e exploração sexual.