Polícia efetua 7 prisões por violência contra a mulher, em João Pessoa

De sexta-feira a domingo, pelo menos sete homens foram presos suspeitos de violência contra a mulher, em João Pessoa. Além disso, houve 7 boletins de ocorrência registrados em delagacias da mulher, além de 16 pedidos de medidas protetivas de urgência.

Entre os casos registrados nos primeiros dias de carnaval na capital paraibana, um homem foi preso suspeito de agressão e estupro contra a ex-namorada.

O caso aconteceu no bairro do Esplanada, em João Pessoa, na madrugada do domingo (2). O homem teria invadido a casa da ex-namorada, agredido a mulher e a estuprado. Ela só conseguiu pedir ajuda quando o suspeito adormeceu. A polícia foi acionada e o homem foi preso em flagrante.

A vítima passou por exames no Instituto de Polícia Científica (IPC) e recebeu atendimento médico. O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Ele foi encaminhado ao Presídio do Róger, na capital.

