Mulher é encontrada morta com 40 perfurações em Campina Grande

Na manhã desta segunda-feira (6), o corpo de Maria Fátima Lucas da Silva, de 31 anos, foi encontrado às margens da linha do trem, na Avenida Vinte e Sete de Julho, no bairro Bodocongó, em Campina Grande.

A vítima apresentava cerca de 40 perfurações causadas por arma branca.

De acordo com a Polícia Civil, o crime possivelmente ocorreu na noite do domingo (5), e as características apontam para a participação de mais de um autor. O caso segue sob investigação do DHPP/CG.

A população pode colaborar com as investigações por meio do Disque Denúncia 197, de forma anônima.