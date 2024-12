Empresa divulga lista e diz que 39 morreram em acidente em Minas Gerais

A empresa de ônibus Emtram divulgou a lista com os nomes dos 45 passageiros que estavam no ônibus que se envolveu em um acidente em Teófilo Otoni (MG), na madrugada de sábado (21).

Segundo a empresa, são 39 mortos e seis sobreviventes. Contudo, até o momento, a Polícia Civil informou 38 vítimas fatais no acidente;os corpos estão sendo identificados no IML.

Corpos estão no IML para identificação. O Instituto Médico Legal está fazendo a contabilização e o registro dos corpos em Belo Horizonte. Há parentes das vítimas no local.

Todos os mortos do acidente estavam no ônibus. A maioria das vítimas morreu carbonizada após ficar presa nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha por volta das 4h.

O motorista do caminhão fugiu do local da colisão. Ele deve estar no Espírito Santo, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A identidade do homem não foi divulgada.

Veja a lista divulgada pela empresa

1. Juliana Nascimento dos Santos Fonseca

2. Gerenildo Silva do Fonseca

3. Max Borges dos Santos

4. Pyetro Enzo da Silva Costa

5. Delbra Maria da Silva

6. Roberto Almeida Brasileiro

7. Marineis Maria da Silva Dias

8. Erinaldo Vieira do Amaral

9. Anailda Marinho dos Santos

10. Paulo Nunes Bispo Oliveira

11. Marcos A F Costa

12. Tiburtino Ribeiro Dias

13. Gileusa S Santos

14. Camilly S Santos

15. Soraya dos Santos Guedes

16. Natanael Roberto de Souza

17. Alexandre dos Santos

18. Amilton Josafa de Souza

19. Pablo Vinicius Silva

20. Selma Soares de Jesus

21. Rita de Sousa Santos

22. Antonival G dos Santos

23. Risia Rosa Rocha

24. Josemar do Carmo Ribeiro

25. Rai Freires Silva

26. Uanderson da Silva

27. Selma Batista de Moraes Prates

28. Robson dos Santos Silveira

29. Fabio Alves Prates

30. Claudinei dos Santos

31. Caio Novais Santos

32. Luiz Gustavo Prates Batista

33. Milena Britto

34. Shirley da Silva Ferreira

35. Josinaldo Pereira

36. Valentina de Jesus Pereira

37. Bianca de Jesus Ferreira

38. Karine Boldrini

39. Weberson da Silva Ribeiro

Sobreviventes

1. Ingrid Alves dos Santos (hospitalizada)

2. Laura Amaral Marinho (hospitalizada)

3. Fledson José dos Santos Silva (hospitalizado)

4. Pedro Boldrini Lima (hospitalizado)

5. Natalicio Araújo Ramos (alta hospitalar)

6. Gilberto Gomes de Souza (alta hospitalar)

Lista divulgada às 8h de domingo. Fonte: Emtram.

Dentre os mortos está uma bebê de apenas um ano. Ela é filha de Josinaldo Pereira, de cerca de 30 anos, de Bianca de Jesus, de 27 anos. O casal e a filha se preparavam para ir a uma festa de Natal com a família em Ipiaú, a 360 km ao sul de Salvador (BA).

A família de Bianca se reuniu na casa dos pais dela, na zona rural do município para buscar notícias sobre eles durante todo o dia. – “O acidente a gente sabe… A gente quer saber se eles estão hospitalizados, se sobreviveram ao acidente, se não… A gente quer ter notícias”, disse, no meio da tarde, uma familiar que se identificou apenas como Lorena na conversa com o UOL.

O ônibus da viação Emtram partiu na sexta-feira (20) às 7h, com 44 passageiros. A passagem do casal e da bebê os levaria até Santa Inês, mas o plano era descer antes, em Jequié. De lá, o casal e a filha tomariam outro ônibus até Ipiaú, um segundo trecho de cerca de 40 minutos.

Josinaldo e Bianca fizeram a viagem para participar da confraternização de Natal com a família dela. “Estão chegando para a data de Natal. Estão vindo por causa disso, a festa natalina com a família, sim”, confirma Lorena.

* EDUARDO MILITÃO E HERCULANO BARRETO FILHO