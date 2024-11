Operação prende suspeitos de homicídio em Santa Luzia

Uma operação integrada das polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, com apoio do Corpo de Bombeiros, foi deflagrada na quarta-feira (20) para combater organizações criminosas em Santa Luzia, no Sertão da Paraíba.

A ação resultou na prisão de suspeitos envolvidos em um triplo homicídio ocorrido em setembro deste ano.

Entre os detidos está o suposto mandante dos crimes, líder de uma facção criminosa, preso na BR-230, em Campina Grande, na terça-feira (19).

Outro membro do grupo foi capturado na quarta-feira, e armas de fogo e drogas foram apreendidas.

O triplo homicídio aconteceu em 19 de setembro, quando criminosos invadiram uma casa e atiraram contra as vítimas.

Dois jovens, de 15 e 18 anos, morreram no local, e um terceiro faleceu dias depois no hospital. Os presos foram encaminhados à Central de Polícia de Patos e passaram por audiência de custódia.

*com informações do g1pb