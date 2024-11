Três homens são presos por execução em assentamento no Litoral Sul

Nesta quarta-feira (13), a Polícia Civil da Paraíba prendeu três homens suspeitos de participarem da execução de Flaviano da Silva Santos no assentamento Dona Antônia, no Litoral Sul do estado.

A operação foi conduzida pelo delegado Éder Hass, da Delegacia de Alhandra, que revelou que o crime, ocorrido há alguns meses, envolveu seis homens, dos quais quatro já foram identificados.

Flaviano foi retirado de sua casa e executado diante de seus filhos e da esposa grávida, em um crime que o delegado descreveu como um possível ato de vingança, ligado a disputas entre facções e ao tráfico de drogas.

Entre os suspeitos, Luan Martiliano da Silva, de 19 anos, permanece foragido e é considerado o mais perigoso.

Luan possui uma longa ficha criminal e é suspeito de envolvimento em mais de 20 homicídios.

A Polícia segue com as investigações para esclarecer os motivos do crime e localizar o suspeito foragido.