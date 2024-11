Família de João Pessoa passou mal após consumir bolo com clonazepam, revela Polícia Civil

Nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil da Paraíba divulgou que o bolo consumido por sete pessoas de uma mesma família no bairro Ilha do Bispo, em João Pessoa, estava contaminado com clonazepam, um medicamento da classe dos benzodiazepínicos.

O incidente ocorreu no dia 3 de outubro, quando todos foram hospitalizados após apresentarem sintomas de sonolência.

De acordo com Cíntia Veiga, perita do Instituto de Polícia Científica, o medicamento é comumente conhecido como Rivotril.

A delegada Luísa Correia informou que a pessoa que forneceu o bolo já foi identificada, mas sua identidade não foi divulgada. Essa pessoa teria entregue o bolo para que fosse dado aos animais, segundo relatos.

A Polícia Civil segue investigando a origem do bolo e as possíveis motivações por trás do ocorrido.