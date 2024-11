Desembargador: “Todo e qualquer predador sexual necessita ser incontinenti parado”

“Todo e qualquer predador sexual necessita ser incontinenti parado. Um dia a mais em liberdade pode significar uma nova vítima”.

Desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, ao votar pela prisão preventiva do médico pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, acusado da prática do delito de estupro de vulnerável.

*nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste final de semana, acesse aqui