Mulher é encontrada carbonizada em bairro de João Pessoa

Uma mulher identificada como Raquel, foi encontrada carbonizada na manhã deste sábado perto do Mercado Modelo, na região do Mulungu, entre os bairros do Varadouro e Centro de João Pessoa.

Por volta das 5h30, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) entrou em contato com a Polícia Militar informando sobre um corpo pegando fogo e eles foram conferir. Ao chegar no local a vítima já estava sem vida.

A vítima era conhecida pelos policiais militares por ser uma pessoa em situação de rua, da região, e também era usuária de drogas.

Até a publicação dessa matéria, familiares da vítima não apareceram e nem se sabe a motivação do crime.

* Com g1pb