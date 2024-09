Mulher tenta envenenar filhas e polícia investiga se dívidas de jogos foram o motivo

A Polícia Civil investiga se dívidas com jogos online motivaram uma mulher de 23 anos a tentar envenenar suas filhas, de 3 e 6 anos, com inseticida em Itatuba, no Agreste da Paraíba. O caso ocorreu em 6 de setembro.

A mãe teria misturado inseticida em uma vitamina, que foi consumida por ela e as crianças. Todos foram hospitalizados, tratados e receberam alta.

A mulher está em tratamento psiquiátrico, e o inquérito será instaurado após sua recuperação. As crianças estão sob os cuidados de familiares, acompanhadas pelo Conselho Tutelar.