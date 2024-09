Mulher agredida e mantida em cárcere privado é resgatada na cidade de Puxinanã

Uma mulher de 57 anos foi resgatada pela Polícia Civil, na sexta-feira (6), após ser agredida e mantida em cárcere privado durante um mês em Puxinanã, cidade do Agreste da Paraíba. O suspeito de cometer o crime é o companheiro da vítima, um homem de 25 anos, que foi preso.

Na casa onde os crimes aconteceram, que também é o local onde a vítima e o suspeito moravam, a mulher foi encontrada com hematomas no corpo e no rosto. Segundo a polícia, ela estava em estado de choque.

À polícia, a mulher contou que havia sido agredida pelo companheiro e estava presa em casa desde o começo do mês de agosto. Disse, ainda, que o suspeito ameaçava matar o filho dela se fosse denunciado. Os policiais não souberam afirmar há quanto tempo eles se relacionavam.

Também de acordo com a polícia, o suspeito responde a outros processos, inclusive pela Lei Maria da Penha. Dessa vez, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e cárcere privado no contexto da Lei Maria da Penha.

O homem será encaminhado para a Cidade da Polícia Civil de Campina Grande, onde passará por uma audiência de custódia.

Já a mulher resgatada, foi acolhida por familiares.

* Com gipb

