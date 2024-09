Empresário preso em João Pessoa por envolvimento em esquema de roubo e venda de peças de motos

Um empresário de 54 anos foi preso na Praia do Sol, em João Pessoa, sob a suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida no roubo, desmanche e venda de peças de mais de 1.200 motos no Mato Grosso.

O suspeito, que tinha um mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, utilizava seu próprio estabelecimento para a receptação de peças de motos furtadas.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar da Paraíba, através do BPChoque, na zona sul da capital, onde o empresário estava construindo uma casa. Ele foi levado para a Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel.

As investigações revelaram uma complexa rede criminosa com funções bem definidas, atuando na adulteração de placas e desmanche de veículos, especialmente motocicletas roubadas em locais como shoppings e supermercados.

*com informações da TV Cabo Branco.