Pedestre morre atropelado por ônibus na BR-101, na Paraíba

Na noite deste domingo (31), um homem perdeu a vida após ser atropelado por um ônibus na BR-101, no município de Caaporã, Paraíba.

O acidente ocorreu no km 119, sentido Recife – João Pessoa. O motorista do ônibus, que transportava 36 passageiros em direção a Natal, informou à Polícia Rodoviária Federal que o pedestre se atirou na frente do veículo enquanto estava no canteiro central da pista.

A vítima, que não foi identificada, faleceu no local. Nenhum dos passageiros do ônibus ficou ferido. O trânsito foi parcialmente bloqueado para a realização da perícia.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online