Em MG: padrinho é assassinado com mais de 10 tiros durante batismo de criança

Um homem foi morto a tiros durante o batizado de seu sobrinho na manhã de domingo (25) em Uberaba (MG).

A vítima, de 38 anos, comemorava o batismo de seu sobrinho. Ele havia acabado de sair com a família do restaurante Casarão, na rua Naida Alves, no bairro Glebba Dea Maria.

Quatro homens armados, encapuzados e com coletes balísticos o abordaram. O grupo chegou em uma caminhonete preta de modelo Strada enquanto o padrinho e sua esposa andavam pela rua.

Suspeitos fizeram mais de 10 disparos.

A esposa do homem correu e entrou dentro do carro do casal, de onde fez fotos e vídeos do momento. Vítima morreu no local com perfurações no crânio, informou a Polícia Militar.

Homens fugiram e abandonaram o próprio veículo após queimá-lo. Ainda não há informações de que tenham sido localizados e presos. Celular do padrinho foi apreendido.

