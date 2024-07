BR-230: ônibus invade canteiro central, tomba e deixa feridos

Um grave acidente envolvendo um ônibus foi registrado na altura do km 65 da BR-230, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Café do Vento, no município de Sobrado, interior da Paraíba. Segundo a PRF, ao menos três pessoas ficaram feridas.

O ônibus seguia em direção a João Pessoa quando o motorista perdeu o controle, invadiu o canteiro central e tombou.

A pista estava em condições normais e não houve envolvimento de outros veículos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas.

Entre os feridos, uma pessoa sofreu uma fratura no braço e está em estado mais grave.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa.

