Dois homens morrem após carro cair em rio, no Cariri

Na madrugada desta sexta-feira (5), dois homens morreram após um carro cair em um rio na cidade de Camalaú, no Cariri da Paraíba.

O acidente ocorreu quando o veículo, uma caminhonete, atravessava uma ponte de madeira no Sítio do Salgadinho e o condutor perdeu o controle.

As vítimas foram identificadas como Ivanildo Severino da Silva e Adelmo Bezerra de Oliveira.

No momento do acidente, quatro pessoas estavam na caminhonete: três na cabine e uma na caçamba.

As três pessoas dentro da cabine ficaram presas no veículo, enquanto a quarta pessoa, que estava na parte de cargas, conseguiu sair do rio e pedir ajuda aos moradores.

Os moradores conseguiram resgatar uma mulher que estava dentro da caminhonete. Ela foi levada para uma unidade de saúde em Camalaú, recebeu atendimento e já foi liberada.

Ivanildo e Adelmo não conseguiram sair do veículo e morreram no local. Seus corpos foram encaminhados para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Campina Grande.