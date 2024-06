Carro desgovernado atropela clientes em bar, em Campina Grande

Na tarde do último domingo (9), um carro desgovernado invadiu um estabelecimento comercial no bairro do Catolé, em Campina Grande, e atingiu um grupo de pessoas que desfrutavam do final de semana.

Conforme relato de uma das vítimas, o condutor do veículo era menor de idade e apresentava sintomas de embriaguez.

As imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram o momento exato em que o veículo perde o controle e colide com a mesa onde os clientes estavam sentados, aproveitando um momento de lazer.

A cena de tranquilidade é bruscamente interrompida pelo impacto. Apesar da gravidade do incidente, felizmente não houve vítimas fatais.