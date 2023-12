PM recupera arma de empresa e motocicleta roubadas em Campina

A Polícia Militar, através das equipes de Radiopatrulhamento e da Força Tática do 10° BPM, recuperou, nesse domingo (24), uma arma de fogo de uma empresa de segurança privada e uma motocicleta roubadas, em Campina Grande.

Os materiais foram encontrados logo após o roubo, através do rastreador de um dos celulares das vítimas.

As equipes policiais realizavam rondas na área comercial de Campina Grande quando foram acionadas para um possível roubo a estabelecimento comercial.

Segundo as informações, um homem armado de pistola teria chegado de bicicleta e rendido todos os funcionários, subtraindo celulares, uma motocicleta e arrombado o cofre interno, onde ficava guardado o revólver utilizado pelo vigilante da empresa.

Os policiais partiram em diligências e, através do rastreador de um dos celulares roubados, chegaram até uma casa abandonada, que fica no bairro de Nova Brasília.

Na casa, um homem foi abordado e com ele foram encontrados os celulares roubados e um revólver calibre 38. Com ele, também estava a pistola que possivelmente foi utilizada no roubo.

O homem detido afirmou ter comprado todo o material e apontou o local onde estaria a motocicleta roubada.

Ao fazer as buscas em uma mata próxima, os policiais localizaram a moto roubada do funcionário, além de uma outra carcaça de motocicleta com vestígios de roubo.