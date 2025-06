Voos de drones nas festas de Campina Grande e Patos exigem autorização

Quem deseja sobrevoar o Parque do Povo, em Campina Grande, e o Terreiro do Forró, em Patos, com aeronaves remotamente pilotadas (os drones) precisa ficar atento.

Como medida de segurança, os pilotos devem solicitar uma autorização de voo no Sarpas (Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas) para esses próximos dias de festa, período em que há grande concentração de público no São João.

O alerta é do Comando de Operações Aéreas (COA), da Polícia Militar da Paraíba. De acordo com a unidade, a partir desta sexta-feira (13) até o fim dos eventos, em julho, as localidades tornam-se uma Zona Restrita de Voo (FRZ). Isso acontece para ordenar o espaço, evitar acidentes e o risco de voos por pessoas não habilitadas. Para tanto, quem deseja pilotar as aeronaves nos dias dos eventos em Campina Grande e Patos deve se cadastrar no Sistema para solicitação de acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro por Aeronaves Não Tripuladas (Sarpas), e de forma complementar, em um cadastro, até as 13h da próxima segunda-feira (16).

O cadastro deve ser feito no link: https://forms.gle/Hd84u5P5FDWr3DiA6, e as informações serão encaminhadas para a própria Força Aérea Brasileira (FAB). “Essa medida já vem sendo implementada em eventos anteriores com grande público, como o Carnaval, o que traz ainda mais segurança para as pessoas que estão no solo. A regulamentação é feita justamente com essa intenção de ordenar o espaço, tanto é que o registro das aeronaves é feito junto ao Cindacta III, da Força Aérea Brasileira, que legaliza as ações dos voos”, explicou o major Deuslânio, comandante do COA.

O cadastro no link é rápido, simples e gratuito, devendo os pilotos informarem os dados básicos deles e das aeronaves. De acordo com o comandante do COA, quem for flagrado com RPAs sem autorização nos dias de festa deverá responder na forma da lei, e terá o material apreendido. “A gente pede a atenção dos pilotos para o cumprimento dos dispositivos legais, acima de tudo para voos que respeitem as regras de segurança”, reforçou o oficial.