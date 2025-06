A Prefeitura de Campina Grande está realizando a Campanha ‘São João Solidário’ para arrecadação de agasalhos, roupas e alimentos não perecíveis no Parque do Povo e através do WhatsApp, pelo Zap Doação. O objetivo das coletas é de realizar a entrega para pessoas em situação de rua no município, durante esta estação de inverno, em um trabalho organizado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Os coletores da campanha estarão distribuídos no serviço do Achados e Perdidos, que está funcionando na réplica da Vila Nova da Rainha no Parque do Povo, durante as noites de festejos. Através do Zap Doação, as coletas serão agendadas para retirada pelas equipes da Semas, nos locais indicados pelos doadores. O número para o agendamento é o (83) 99196-4276.

Conforme o secretário da Semas, Fabio Thoma, este é um importante trabalho, voltado a quem mais precisa. “Enquanto Assistência Social este é o nosso papel, as equipes mantém um monitoramento das pessoas que necessitam dessas doações através do nosso Centro Pop, que acompanha de perto esse público. Então sabemos o quanto é necessária a solidariedade de todos no ponto de coleta ou pelo telefone que disponibilizamos”, disse o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, muitas pessoas serão beneficiadas com a ação. “Nós já temos a Campanha do Agasalho Permanente da Semas, mas reforço que intensificamos as ações nesta temporada de inverno porque a necessidade do público alcançado com esse trabalho aumenta neste período. Então, podem ter certeza que diversas pessoas serão contempladas com a ajuda e engajamento de toda a comunidade”, disse o titular.