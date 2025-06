Podcast: entenda tudo sobre os remineralizadores do solo

No quadro Sou do Campo, o professor Fábio Agra Medeiros, do Centro de Ciências Agrárias da UEPB, trouxe um tema inovador e de grande relevância para a agricultura sustentável: os remineralizadores do solo, também conhecidos como pó de rocha.

Segundo o professor, esses insumos naturais são derivados de rochas como basalto e granito, moídas finamente para repor minerais essenciais ao solo. Eles promovem fertilidade, melhoram a estrutura e estimulam a vida biológica do solo, liberando nutrientes de forma lenta e sustentável — ao contrário dos fertilizantes químicos convencionais.

Apesar de reconhecidos legalmente no Brasil desde 2013, o uso dos remineralizadores ainda avança de forma tímida no Nordeste. Fábio Agra alerta para a importância de adotar práticas que reduzam a dependência de fertilizantes importados e respondam à crescente demanda por alimentos saudáveis e ambientalmente responsáveis.

“O solo precisa de vida para produzir com equilíbrio. Os remineralizadores são uma ferramenta importante nesse caminho”, destacou o professor, reforçando o compromisso da UEPB com a inovação no campo.

A legislação brasileira já garante respaldo técnico e jurídico para o uso desses insumos, por meio da Lei 12.890/2013 e das Instruções Normativas 5 e 6 do MAPA, de 2016.

Ouça o podcast: