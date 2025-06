Decreto de João Azevêdo cria feriadão para o servidor estadual

As repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo terão ponto facultativo no dia da celebração religiosa de Corpus Christi, comemorado na quinta-feira, dia 19 de junho, e no dia posterior, na sexta-feira (20) – este em antecipação ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro de 2025.

Além desses, também serão facultados os expedientes nos dias 23 e 24 de junho (segunda e terça-feira respectivamente), véspera e dia de São João.

A portaria, assinada pelo secretário de Administração, Tibério Limeira, será publicada no Diário Oficial do Estado deste sábado. Pela publicação, deve ser preservado o funcionamento dos serviços essenciais.

I – Dia 19/06/2025 (quinta-feira) – Corpus Christi;

II – Dia 20/06/2025 (sexta-feira) – Em antecipação ao Dia do Servidor Público, que se comemoraria em 28 de outubro;

III – Dias 23 e 24/06/2025 (segunda e terça-feira) – Véspera e Dia de São João