A Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer) está realizando uma ação de atualização cadastral dos produtores rurais para garantir a isenção do ICMS na tarifa de energia elétrica. A medida beneficia agricultores que utilizam a Tarifa Verde e os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Em entrevista ao programa Conexão Caturité, o gerente regional da Empaer em Campina Grande, José Wilson da Silva Barbosa, destacou que a equipe técnica está indo de porta em porta, visitando propriedades rurais nos 22 municípios da regional. Os profissionais estão identificados com crachá e veículos adesivados da empresa.

Segundo o gerente, a ação enfrenta resistência em algumas localidades, principalmente na zona rural de Campina Grande, onde há recusa de acesso às propriedades. Ele alertou que a não realização do cadastro pode acarretar na perda do benefício e no aumento da tarifa de energia.

“Já encontramos produtores pagando ICMS mesmo tendo direito à isenção. Com a atualização, a conta pode ter uma redução significativa”, afirmou José Wilson.

A Empaer orienta que os agricultores que ainda não receberam a visita procurem o escritório da empresa em seu município para agendar o atendimento. O cadastramento também permite a prestação de assistência técnica nas atividades produtivas das famílias rurais.

A expectativa é visitar aproximadamente 1.800 propriedades apenas em Campina Grande. Até o momento, apenas cerca de 10% dos cadastros foram concluídos.

Ouça o podcast.