Primeira parcela do 13º dos servidores estaduais será paga nesta sexta-feira

Os servidores estaduais recebem nesta sexta-feira (13) a primeira parcela do 13° salário — essa antecipação, que contempla todos os servidores, foi anunciada no último dia 26 pelo governador João Azevêdo durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido pela Tabajara em cadeia estadual de rádio.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual também adiantou as datas do pagamento da folha referente ao mês de junho: dias 26, quando recebem aposentados, pensionistas e reformados; e 27, quando serão contemplados os servidores da ativa da administração direta e indireta.

A folha de maio, efetuada nos dias 29 e 30 do mês passado, a primeira parcela do 13° salário e a folha de junho injetam na economia paraibana, em plenas festividades juninas, R$ 2,11 bilhões em um período de 30 dias. “Esse é o resultado da eficiência da nossa gestão fiscal, garantindo que os servidores tenham a condição de festejar, mas, acima de tudo de entender o nosso respeito com o funcionalismo. Essa injeção de recursos na nossa economia permite que sejamos o Estado que mais cresce nas vendas do varejo e no consumo das famílias”, destacou João Azevêdo na ocasião.

Calendário:

13/06 (sexta-feira) – primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados, pensionistas, reformados e ativos.

26/06 (quinta-feira) – aposentados, pensionistas e reformados;

27/06 (sexta-feira) – servidores da ativa (administrações direta e indireta).